Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученый РАН прокомментировал информацию о «чипировании» из-за COVID-19

Илья Ашуров

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Ученый РАН прокомментировал информацию о «чипировании» из-за COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Победить COVID-19 помогут вакцинация и ношение масок, а о «чипировании» следует забыть. Об этом в воскресенье, 11 июля, заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

— Вакцина помогает, и маски помогают. Только надо дурь выбить про 5G, про потепление, про чипирование и прочие вещи, — сказал ученый.

Также он добавил, что в настоящее время в мире уже существует 12 эффективных вакцин против COVID-19. Для того чтобы побороть заболевание, нужно выполнять задачи по производству нужного числа доз и по вакцинации населения. По мнению Нетесова, для победы над коронавирусом потребуется сознательность граждан, передает РИА Новости.

Ранее Сергей Нетесов рассказал, что переживать волны заболевания в стране будут до тех пор, пока отношение к болезни не станет серьезным.

Также вирусолог объяснил, почему появляются новые варианты коронавируса. Дело в том, что есть люди с иммунодефицитами, они лечатся от онкозаболеваний и применяют иммуносупрессивные препараты. Из-за этого вирусы циркулируют у таких людей достаточно долго, при этом именно у них постепенно отбираются немного измененные варианты.

Читайте также:
РАНученыйвакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Все мнения
О проекте