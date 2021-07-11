Ученый РАН прокомментировал информацию о «чипировании» из-за COVID-19

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Победить COVID-19 помогут вакцинация и ношение масок, а о «чипировании» следует забыть. Об этом в воскресенье, 11 июля, заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

— Вакцина помогает, и маски помогают. Только надо дурь выбить про 5G, про потепление, про чипирование и прочие вещи, — сказал ученый.

Также он добавил, что в настоящее время в мире уже существует 12 эффективных вакцин против COVID-19. Для того чтобы побороть заболевание, нужно выполнять задачи по производству нужного числа доз и по вакцинации населения. По мнению Нетесова, для победы над коронавирусом потребуется сознательность граждан, передает РИА Новости.

Ранее Сергей Нетесов рассказал, что переживать волны заболевания в стране будут до тех пор, пока отношение к болезни не станет серьезным.

Также вирусолог объяснил, почему появляются новые варианты коронавируса. Дело в том, что есть люди с иммунодефицитами, они лечатся от онкозаболеваний и применяют иммуносупрессивные препараты. Из-за этого вирусы циркулируют у таких людей достаточно долго, при этом именно у них постепенно отбираются немного измененные варианты.