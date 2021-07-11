Женщина заразилась сразу двумя штаммами COVID-19 в Бельгии

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Бельгии 90-летняя женщина скончалась после того, как заразилась сразу двумя штаммами COVID-19. Об этом написало агентство «Франс-Пресс» (AFP) со ссылкой на бельгийских врачей.

В марте этого года женщину доставили в больницу города Алст с коронавирусом. Ее состояние стало быстро ухудшаться, и через пять дней после госпитализации она умерла. Позже медики установили, что пациентка была носителем британского и южноафриканского штаммов вируса.

— Оба варианта в то время циркулировали в Бельгии, так что вполне вероятно, что женщина заразилась разными вариантами вируса от двух разных людей, — сказала молекулярный биолог Анна Ванкирберген.

По ее мнению, феномен заболевания несколькими вариантами COVID-19 недооценивается. Однако оценить, насколько стремительное ухудшение здоровья пациентки связано именно с наличием у нее двух штаммов вируса, пока трудно.

В свою очередь вирусолог, профессор Уорикского университета (Великобритания) Лоуренс Янг отметил, что наличие у пациента нескольких штаммов коронавируса не представляет собой ничего удивительного. По его словам, важно выяснить, как подобная ситуация влияет на эффективность вакцин, передает РИА Новости.

Ранее ученый РАН прокомментировал информацию о «чипировании» из-за COVID-19.