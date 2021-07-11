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Тимофей Баженов считает, что остановки общественного транспорта должны быть в пешей доступности каждого москвича

Павел Гриднев

Общество
Тимофей Баженов считает, что остановки общественного транспорта должны быть в пешей доступности каждого москвича
Фото: Максим Манюров

В субботу, 10 июля, московский транспорт отметил день своего рождения. Лидер общественной организации Тимофей Баженов поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником и прокомментировал модернизацию транспортной сети, которая должна стать доступной для каждого жителя столицы.

— На сегодняшний день в городе действуют 17 видов транспорта. Это больше, чем во многих мегаполисах мира. Транспорт должен быть в шаговой доступности каждого москвича. И нам, безусловно, есть куда расти. Но не менее важно сохранять достигнутое. Для жителей северо-востока столицы по-прежнему остается открытым вопрос сохранения Московского монорельса — уникальной не только для Москвы, но и для всей России транспортной магистрали, — отметил в поздравлении известный тележурналист Тимофей Баженов.

По словам лидера общественного движения, в столице планомерно растет доступность экологически чистых транспортных сетей. В следующем году городское правительство планирует запустить два речных маршрута. Еще через год в городе установят 600 зарядных станций для электротранспорта. А в ближайшие несколько лет все городские парки свяжет сеть велодорожек.

Тележурналист обеспокоен благоустройством города:

— Убежден, что необходимо запретить ввод в эксплуатацию новостроек, не обеспеченных необходимой социальной и транспортной инфраструктурой. Нельзя допускать стрессовых перегрузок общественного транспорта. Интересы местных жителей должны быть учтены.

Тимофей Баженов как коренной житель Останкинского района Москвы неоднократно выступал за разумное и комплексное развитие столицы. Он убежден, что любое благоустройство необходимо проводить, опираясь на мнение местных жителей и с учетом сохранности окружающей среды.

День московского транспорта — это ежегодный городской праздник, который отмечается во вторую субботу июля с 2017 года. Дату выбрали неслучайно. Она приурочена к запуску московской конки, которая впервые вышла на городской маршрут 7 июля 1872 года.

Москвастоличный общественный транспортБлагоустройство
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