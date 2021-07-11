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Врач-эпидемиолог рассказал о золотом стандарте вакцинации

Илья Ашуров

Общество
Врач-эпидемиолог рассказал о золотом стандарте вакцинации
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Победа над большинством инфекционных заболеваний достигается при достижении золотого стандарта вакцинации — привитии 94–96 процентов населения. Об этом в воскресенье, 11 июля, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам эпидемиолога, вакцинация по меньшей мере 94 процентов декретируемых групп позволит сделать инфекцию «управляемой», а также спасти жизни тех, кому нельзя делать прививку по медицинским показаниям.

Также Горелов отметил, что коллективный иммунитет формируется при вакцинации 60–70 процентов населения. Этот показатель привитых позволяет пройти сезонные пики с наименьшим ущербом для людей.

— Так или иначе, цифра 94–96 процентов является золотым стандартом для большинства заразных заболеваний, — сказал врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов прокомментировал информацию о «чипировании» из-за COVID-19. По его словам, победить COVID-19 помогут вакцинация и ношение масок, а о «чипировании» следует забыть.

Также он добавил, что в настоящее время в мире уже существует 12 эффективных вакцин против COVID-19. Для того чтобы побороть заболевание, следует выполнять задачи по производству нужного числа доз и по вакцинации населения.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».

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