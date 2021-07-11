Захарова жестко прокомментировала заявление МИД Франции о российской вакцине

Фото: МИД РФ

МИД Франции не должен диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться. Ведомство «возрождает в Европе дух неонацисткой сегрегации». Об этом в воскресенье, 11 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса, — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова и МИД России осуждают высказывание госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о том, какими вакцинами лучше прививаться гражданам Греции.

— Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), — приводит она его слова.

Захарова написала, что сочувствует Франции, которая не смогла создать собственную вакцину, и теперь ее внешполитическому ведомству «обидно за свою державу». По ее мнению, МИД Франции пропагандистскими методами пытается противодействовать успеху стран, которые продемонстрировали миру успехи своей науки.

Также она заявила, что глава комитета Франции по вакцине от коронавируса Мари-Поль Кьени считает «Спутник V» эффективным препаратом, в отличие от французского ведомства. Захарова связала это с тем, что глава комитета еще и вирусолог, а также директор по исследованиям французского медицинского научно-исследовательского института INSERM.

Ранее она обвинила Запад в цинизме из-за призыва не признавать российские вакцины. По ее словам, заявления Бона являются гибридом «расизма, имперского гегемонизма и неонацизма».