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Британский миллиардер Брэнсон поделился впечатлениями о космическом полете

Михаил Алимов

В мире
Британский миллиардер Брэнсон поделился впечатлениями о космическом полете
Ричард Брэнсон / Фото: twitter.com/richardbranson

Миллиардер и бизнесмен Ричард Брэнсон рассказал о своем полете в космос. На корабле Unity, принадлежащем его компании Virgin Galactic, он поднялся на высоту более 80 километров от Земли.

— Я мечтал об этом моменте с тех пор, когда я был ребенком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно, — написал он на сайте своей компании.

Напомним, что, помимо него, на корабле находились еще три члена экипажа: индианка Сарыша Бандла, инженер Колин Беннет и бывшая сотрудница NASA Бет Мозес. Запуск состоялся в воскресенье, 11 июля. Произошел он с первого частного космодрома в США, расположенного в штате Нью-Мехико.

Корабль поднял в воздух самолет-носитель WhiteKnightTwo. Он самостоятельно совершил полет по суборбитальной траектории и приземлился. Этим полетом 70-летний бизнесмен хотел доказать, что его компания способна доставлять людей в космос.

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