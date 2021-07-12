Синоптик предупредил о риске повышения температуры на Земле на пять градусов

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Средняя температура воздуха на Земле до конца текущего столетия может вырасти на пять градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, тенденция к повышению температуры от десятилетия к десятилетию уже заметна. Это подтверждают и специалисты Росгидромета, и ученые Всемирной метеорологической организации. При этом внутри каждой декады погодные условия могут быть разнообразными, с отдельными холодными годами.

В целом изменение климата на нашей планете неизбежно, однако Вильфанд подчеркнул, что это не является катастрофой. Тем не менее, необходимо начать адаптироваться к этому процессу, что предполагает решение экономических, инженерных и управленческих задач.

Синоптик отметил, что создание экологически чистых производств, сокращение вредных выбросов в атмосферу и переход на «зеленую» экономику способны сгладить повышение температуры — оно может не превысить двух градусов. При отсутствии адекватных превентивных мер глобальное потепление в среднем составит пять градусов, что уже драматично, указал Вильфанд в интервью «Российской газете».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 13, 15 и 16 июля в Москве ожидают три исторических тепловых рекорда. По прогнозам синоптиков, падут прежние достижения 1936 года, когда был плюс 32,4 градуса, 1951 года — плюс 33,2 градуса, 2010 года — плюс 33,6 градуса соответственно.

Срок действия «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве, введенного в связи с аномально жаркой погодой, продлен до 19:00 понедельника, 12 июля. Температура в столице превышает климатическую норму на семь и более градусов.