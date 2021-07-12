Синоптик предупредил о риске повышения температуры на Земле на пять градусов
Средняя температура воздуха на Земле до конца текущего столетия может вырасти на пять градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам эксперта, тенденция к повышению температуры от десятилетия к десятилетию уже заметна. Это подтверждают и специалисты Росгидромета, и ученые Всемирной метеорологической организации. При этом внутри каждой декады погодные условия могут быть разнообразными, с отдельными холодными годами.
В целом изменение климата на нашей планете неизбежно, однако Вильфанд подчеркнул, что это не является катастрофой. Тем не менее, необходимо начать адаптироваться к этому процессу, что предполагает решение экономических, инженерных и управленческих задач.
Синоптик отметил, что создание экологически чистых производств, сокращение вредных выбросов в атмосферу и переход на «зеленую» экономику способны сгладить повышение температуры — оно может не превысить двух градусов. При отсутствии адекватных превентивных мер глобальное потепление в среднем составит пять градусов, что уже драматично, указал Вильфанд в интервью «Российской газете».
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 13, 15 и 16 июля в Москве ожидают три исторических тепловых рекорда. По прогнозам синоптиков, падут прежние достижения 1936 года, когда был плюс 32,4 градуса, 1951 года — плюс 33,2 градуса, 2010 года — плюс 33,6 градуса соответственно.
Срок действия «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве, введенного в связи с аномально жаркой погодой, продлен до 19:00 понедельника, 12 июля. Температура в столице превышает климатическую норму на семь и более градусов.