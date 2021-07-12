Минздрав обновит рекомендации по лечению COVID-19

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Министерство здравоохранения России готовит новую редакцию рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 12 июля, рассказал заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.

Как уточнил эксперт, ведомство разрабатывает 12-ю версию рекомендаций, она будет готова в ближайшее время. Пока проводятся совещания в рабочих группах касательно принципа, который специалисты бы хотели заложить в лечение COVID-19.

В частности, предлагается использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара ряд лекарств, которые прежде применялись только в условиях стационара, пояснил инфекционист. В стационаре будет рекомендовано раньше начинать предупреждение избыточного воспаления и назначать некоторые препараты при более мягких проявлениях болезни.

Чуланов подчеркнул, что возросло количество молодых людей, которые тяжело переносят коронавирус, тем не менее основными группами риска остаются люди старше 65 лет. Именно в данной категории населения отмечается самая высокая смертность.

Кроме того, в зоне риска — лица с сопутствующими заболеваниями, к которым относятся сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение, рассказал эксперт в интервью «Известиям».

Напомним, 11 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице все еще остается высоким уровень заболеваемости COVID-19: ежедневно в больницы доставляют около 1,7 тысячи человек. При этом мэр отметил, что пиковые значения заболеваемости COVID-19 в Москве пройдены.