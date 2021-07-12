Объекты капитального строительства Москвы получат цифровой паспорт

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве для объектов капитального строительства создадут цифровые паспорта. Об этом в понедельник, 12 июля, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В электронный документ будут входить уникальные идентификаторы объекта, информационные модели, необходимая документация и другие сведения. Данные в цифровой паспорт будут поступать с умных строительных площадок, уточнил Сергей Левкин.

— Случится это тогда, когда в цифровом паспорте появится информационная модель. Таким образом, будет достигнут тот самый синергетический эффект, о котором мы говорим, когда обсуждаем внедрение цифровой экосистемы, — отметил Сергей Левкин.

Он подчеркнул, что фиксируемые в паспорте данные будут полезны как для застройщиков, так и для обычных жителей города.

В свою очередь, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко назвал использование больших данных одним из главных пунктов в управлении современным мегаполисом.

— Анализ данных позволяет получить полную и достоверную картину практически любого процесса. Это объективная информация, основанная на математических вычислениях, и именно в этом ценность такой аналитики при принятии управленческих решений, — пояснил Эдуард Лысенко.

Он отметил, что электронный документ позволит предупреждать риски, которые могли бы возникнуть при работе с недвижимостью в столице. Кроме того, паспорта дадут возможность тщательнее контролировать процесс строительства.

При этом директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова уточнила, что специалисты и горожане смогут отслеживать процесс проектирования и возведения зданий Москвы до их вовлечения в налоговый оборот.

— Мы принципиально не останавливаемся на разрешении на ввод, потому что построенный объект — это еще не все, объект должен использоваться и приносить пользу городу, — добавила Юлия Куликова.

Она также напомнила, что строительную документацию по столичным объектам начали собирать еще в 1999 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее эксперты определили перспективы инфраструктурного строительства в России. На Московском урбанистическом форуме был отмечен профессионализм специалистов «Моспроекта-3», реализовавших технологический консалтинг проектов. Они спроектировали более десяти тысяч объектов, в том числе более 800 километров дорог, 83 километра метро, а также 30 ТПУ. Они участвуют в расширении сети метрополитена, создании системы хордовых магистралей в столице, а также строительстве транспортного коридора Европа — Западный Китай.