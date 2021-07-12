Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, аллея Космонавтов Карта всех событий

Онлайн-маршрут по Останкинскому району появился на портале «Узнай Москву», он включает в себя 19 пунктов: начинается у «Городской фермы» на ВДНХ и завершается на аллее Космонавтов. Об этом рассказала руководитель проекта «Узнай Москву» в Департаменте информационных технологий города Москвы Ксения Виноградова.

По ее словам, маршрут разработали совместно с городской программой «Мой район». Виноградова отметила, что проект позволит москвичам познакомиться с ключевыми местами Останскинского района.

— Останкинский — один из самых больших районов на северо-востоке столицы, и маршрут для прогулки получился очень разнообразным. Виртуально гуляя по нему, можно познакомиться с крупнейшим в мире экспозиционным и рекреационным комплексом ВДНХ, пройтись по воздушной тропе среди вековых дубов и посетить «космические» места района, — пояснила Ксения Виноградова.

Она добавила, что к достопримечательностям района на сервисе добавили фотографии и описание.

Маршрут начинается у «Городской фермы» на ВДНХ и продолжается в ландшафтном парке выставочного комплекса. Далее москвичи могут проложить свой путь через главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН и парк «Останкино». Жители города также смогут увидеть церковь Троицы Живоначальной и монумент «Покорителям космоса», посетить Останкинский пруд и Музей космонавтики. Маршрут по району завершается на аллее Космонавтов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее на портале «Узнай Москву» появилась видеоэкскурсия с краеведом Филиппом Смирновым. Он проведет пользователей по различным локациям столицы — от известных достопримечательностей до неприметных переходов и дворов, с которыми связано множество удивительных историй. Гид покажет интересные здания и памятники и расскажет, как менялась Москва — от царских времен до современности.