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Танк упал на проезжую часть в Южно-Сахалинске

Анастасия Волоснова

Происшествия
Танк упал на проезжую часть в Южно-Сахалинске
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Танк упал с трапа на проезжую часть и перевернулся в Южно-Сахалинске. Инцидент произошел в понедельник, 12 июля.

Военная техника упала на трассу на въезде в город. По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что танк был плохо закреплен. Сообщается, что в результате аварии с танком никто не пострадал, пишет «Сахалин.Инфо».

Видео: Telegram-канал Mash

Ранее стало известно, что автомобиль насмерть сбил дочь бывшего зампремьера Татарстана. В понедельник, 5 июля, Госавтоинспекция Москвы сообщала, что женщина на самокате погибла в результате аварии на западе столицы. По предварительным данным, 30-летняя женщина пыталась пересечь дорогу в 60 метрах от пешеходного перехода.

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