Наталья Сергунина: Прием заявок на субсидии для московских предпринимателей снова открыт

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московские предприниматели снова могут обратиться за субсидиями для своего бизнеса. Такое решение принято из-за обильного спроса на поддержку со стороны компаний. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

По ее словам, с 12 июля по 6 августа принимаются документы на возмещение расходов за участие в выставках, продвижение товаров и услуг в интернете, комиссии при использовании сервисов по доставке еды и на работу с маркетплейсами. Помимо этого, можно компенсировать расходы на выплату процентов по кредитам, лизинг, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг, роялти и паушального взноса.

— С 15 июля по 6 августа заявку на субсидии могут подать резиденты технопарков и Московского инновационного кластера, владельцы гостиниц, соцпредприятий и компаний из списка приоритетных отраслей. С 15 июля по 31 августа — организации, которые хотят компенсировать затраты на обучение сотрудников, — рассказала она.

Оформить заявку на получение финансовой помощи для бизнеса, а также подробнее узнать об условиях можно на сайте cashback.moscow.business.

Ранее сообщалось, что предприниматели высоко ценят городскую поддержку. Отмечается, что 5 июля московскому бизнесу одобрено еще 225 заявок на субсидии и гранты.