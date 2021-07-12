Дептранс пояснил, как менялся столичный наземный транспорт

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказал об изменениях общественного наземного транспорта за последние несколько десятилетий. Актуальная подборка опубликована в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В 1930-е годы транспорт выглядел совсем иначе, нежели в настоящее время. Тогда по городу курсировали крупные автомобили с огромными колесами. Через несколько десятков лет по Москве начали ездить желтые и зеленые автобусы.

Сейчас москвичи наблюдают на своих улицах инновационные электробусы. Теперь общественный транспорт оснащен USB-зарядками, информационными медиаэкранами, климат-контролем и Wi-Fi.

В департаменте подытожили, что современный транспорт не только быстрее моделей прошлых лет, но бесшумнее и экологичнее.

Ранее «ВМ» писала о десяти главных улучшениях московского метро за десять лет. Так, например, за пять лет были открыты 134 новые станции метро, МЦД и МЦК. Благодаря этому транспорт стал доступнее: 89 процентов москвичей живут в 20 минутах от метро. Планируется ввод еще нескольких станций и целых веток подземки.