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Москвичам дали рекомендации на период жаркой погоды

Полина Долганова

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Москвичам дали рекомендации на период жаркой погоды
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Температура воздуха выше плюс 30 градусов будет стоять в Москве в течение новой рабочей недели. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

На текущей неделе осадков не ожидается, погода будет безветренной. Москвичам рекомендовали пить больше воды, не находиться на улице в пик солнечного дня, а также не забывать о головных уборах.

Ранее МЧС сообщило, когда спадет сильная жара в столице. Период предупреждения об аномально жаркой погоде будет действовать с 11:00 12 июля до 20:00 13 июля. Специалисты ведомства рекомендуют жителям Москвы не находиться на солнце в течение долгого времени, надевать одежду из натуральных тканей светлых тонов, не забывать носить головной убор и не оставлять детей без присмотра у водоемов.

До этого «ВМ» писала, что срок действия «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве, введенного в связи с аномально жаркой погодой, продлен до вечера вторника, 13 июля. Ожидается, что аномальная жара без осадков и при слабом ветре продержится в столичном регионе до 18 июля.

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