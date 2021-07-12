Выставка «Отражения» откроется в Музее Скрябина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мемориальный музей А. Н. Скрябина представляет выставку участников Творческого союза дизайнеров «Отражения».

Новая картина мира, как в зеркале, отражается в искусстве. Художник неизменно отталкивается от образа, человека, природы, множа отражения в зазеркалье действительности, воплощая сознание творца в словах, красках, звуках, формах.

Авторы работ используют ритм не только как начало, организующее композицию, но и как эстетическую составляющую всего произведения. Именно с помощью ритма оно приобретает музыкальные и поэтические свойства. Эстетическая сторона изображенного подчеркивается с помощью ритма.

Выставка открыта с 16 по 31 июля, сообщается на сайте музея.

Ранее в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» открылась выставка художницы Эдит Паулс Вигнере «Эволюция взгляда». Экспозиция работает в рамках IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена и подготовлена в партнерстве с Латвийским национальным художественным музеем.