Мать Аршавина обвинила тяжелобольную Казьмину в спаде карьеры сына

Фото: instagram/andrey.arshavin10

Футболист Андрей Аршавин не смог достичь максимума в лондонском «Арсенале», так как ему помешали скандалы с бывшими женами, в частности с Алисой Казьминой, страдающей тяжелым аутоиммунным заболеванием. Такого мнения придерживается мать 40-летнего российского футболиста.

По словам Татьяны Аршавиной, Казьмина проявила себя «наиболее старательной» в деле срыва карьеры ее сына.

— Это большое влияние оказывало: в семье раздрай, который влияет на все. У Андрюши получается только, когда он работает в комфортных условиях, а тут все рушится, дома война. Очень сложно летать, когда под тобой все горит. Женщины влияли на ситуацию, там такие страсти были, — приводит слова женщины Пятый канал.

Ранее мать Аршавина заявила, что Алиса Казьмина больна шизофренией.

До этого сообщалось, что Татьяна Аршавина назвала Казьмину «профессиональной аферисткой» после того, как та пожаловалась, что ей с тремя детьми негде жить. После развода та проживала в особняке спортсмена, оформленном на мать, с дочкой от Аршавина и наследниками от предыдущих отношений.

Перед этим стало известно, что Аршавина обратилась в суд, чтобы забрать дом — иск был удовлетворен. Казьмина попыталась оспорить решение и подала апелляцию, однако суд ее отклонил.