Врач дала рекомендации, как меньше потеть в жару

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Врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева назвала способы борьбы с обильной потливостью, от которой страдают многие россияне в условиях жаркой погоды.

По словам медика, потоотделение является естественным процессом, защищающим организм от перегревания. Врач напомнила, что соблюдение правил гигиены позволит избавиться от запаха пота.

— Гигиенические мероприятия всегда на первом месте: утренний душ, вечерний душ. Области подмышек лучше обработать мылом, гелем для душа, чтобы убрать еще и бактерии, которые живут на поверхности кожи, — пояснила Нагайцева.

Эксперт порекомендовала использовать вечером после душа антиперспирант. В его состав входит хлорид алюминия, который блокирует работу потовых желез и снижает потоотделение. Утром она посоветовала пользоваться дезодорантом, маскирующим запах.

Уменьшить потливость стоп позволят обувь из натуральной кожи и носки из натуральных тканей, а также специальные средства с хлоридом алюминия из аптеки, которые можно наносить на стопы и ладони, добавила врач.

Нагайцева отметила, что употребление алкоголя увеличивает потоотделение.

Кроме того, врач обратила внимание, что одежда из синтетических тканей провоцирует более активное потоотделение, поэтому предпочтение нужно отдать натуральным тканям.

Если повышенная потливость длится слишком долго, следует обратиться к врачу, так как это может сигнализировать о некоторых заболеваниях, добавила медик в интервью радио Sputnik.

Ранее «ВМ» писала о нарушении системы потоотделения, которое называется гипергидрозом. При нем люди сильно потеют вне зависимости от температуры воздуха и времени суток. По словам врачей, такое неприятное явление может быть как индивидуальной особенностью, так и признаком некоторых заболеваний.