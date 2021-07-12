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Телефонная мошенница похитила у столичного пенсионера почти 300 тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Телефонная мошенница похитила у столичного пенсионера почти 300 тысяч рублей
Фото: Pixabay

Московский пенсионер стал жертвой телефонного мошенничества и лишился крупной суммы денег. Об этом в понедельник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В июне этого пожилому мужчине несколько раз звонила неизвестная женщина. Она рассказывала пенсионеру о якобы положенных ему бонусах. В какой-то момент злоумышленнице удалось завладеть данными его банковской карты. В итоге мошенница похитила со счета пенсионера свыше 286 тысяч рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» писала о новой попытке мошенничества в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, обманутого на 400 тысяч рублей. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело, расследование которого взяла на контроль столичная прокуратура.

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