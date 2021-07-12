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Появилось видео с места обнаружения расчлененного тела женщины в Люберцах

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось видео с места обнаружения расчлененного тела женщины в Люберцах
Фото: Pixabay
Россия, Московская область, Люберцы Карта всех событий

В Сети появились кадры с места обнаружения расчлененного тела женщины. На них видны окровавленная простыня и пожарный шкаф, где был спрятан труп погибшей.

11 июля в подмосковных Люберцах обнаружили расчлененное тело женщины, спрятанное в хозяйственной сумке. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, сумка с человеческими останками лежала в пожарном отсеке, расположенном в жилом доме.

Также в ней обнаружили нож и другие предметы, которые могут иметь отношение к преступлению. Личность погибшей пока не установлена.

Видео: Telegram / 112

Позже СМИ сообщили, что труп женщины обнаружил сотрудник управляющей компании: в момент обхода дома он обратил внимание на резкий запах. По предварительной информации, женщина была убита за четыре дня до момента обнаружения.

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