Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП на севере Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 78-й километр Карта всех событий

На севере столицы в результате ДТП погиб водитель мотоцикла. Об этом в понедельник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 11 июля на 78-м километре внешней стороны МКАД. При перестроении мотоциклист врезался в легковушку. От полученных травм он скончался на месте.

Также в результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, он был доставлен в больницу с сотрясением мозга. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее «ВМ» писала о похожем случае: мотоциклист скончался после столкновения с легковушкой в Новой Москве. Тогда водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль, за рулем которого была женщина. Он погиб на месте, пострадавшую госпитализировали с переломом грудной клетки и ушибами.