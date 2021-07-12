Талибы* попросили Россию исключить организацию из санкционных списков

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«Талибан»* обсуждает с Россией вопрос снятия санкций с организации. Об этом в понедельник, 12 июля, рассказал представитель политофиса движения в Дохе Сухейль Шахин.

В четверг, 8 июля, в Москву прибыла делегация катарского политического офиса движения «Талибан»*. По словам Шахина, в делегацию вошли четыре человека.

Он сообщил, что «Талибан»* ведет переговоры с РФ по исключению движения из санкционного списка Совбеза ООН.

— Мы просили их (российские власти — прим. «ВМ») об исключении из санкционного списка, — приводит РИА Новости слова Шахина.

Ранее представители делегации рассказали о планах организации. Она собирается бороться с поставками наркотиков из Афганистана. Об этом рассказал глава делегации Шахабуддин Делавар. Он отметил, что движение не стремится к «узурпации» власти в Афганистане и гарантирует безопасную транспортировку грузов на подконтрольных ему территориях. По его словам, движение хочет, чтобы все представители афганского общества участвовали в работе государства. Организация уверяет ближайшие к Афганистану государства, что поводов для беспокойства на границах у них нет.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.