Королевский биограф рассказал о поведении Меган Маркл с бывшим мужем

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Королевский биограф Эндрю Мортон рассказал, как Меган Маркл относилась к своему первому мужу, американскому продюсеру Тревору Энгельсону, за которым была замужем до появления в ее жизни принца Гарри.

С Энгельсоном актриса познакомилась в далеком 2004 году. Они поженились осенью 2011-го, однако брак продлился всего два года. Причиной распада их союза стало расстояние. Пока Тревор жил в Лос-Анджелесе, Меган уехала в Торонто, чтобы сниматься в проекте «Форс-мажоры».

По словам Мортона, Энгельсон «едва сдерживал свой гнев» после их расставания. Продюсер заявил, что Меган вела себя так, будто «что-то прилипло к подошве его обуви», пишет Birmingham Mail.

Напомним, отношения принца Гарри и Меган Маркл начались в 2016 году, в 2018-м они поженились. В 2020-м супруги отказались от королевских обязанностей переехали жить в Калифорнию.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл получили награду британской благотворительной организации «Вопросы популяции» за решение отказаться от третьего ребенка.