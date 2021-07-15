Доктор Елена Кац сообщила о поддержке ее кандидатуры на довыборах в Мосгордуму

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Профессиональное сообщество медиков, общественные активисты районов Восточного округа поддержали кандидатуру главного врача Детской городской поликлиники № 7, муниципального депутата района Вешняки Елены Кац на довыборах в Мосгордуму. Об этом она заявила, комментируя свое выдвижение кандидатом в депутаты по избирательному округу № 19, в который входят районы Вешняки, Ивановское и Новогиреево. Довыборы пройдут в единый день голосования — 19 сентября.

— Рада сообщить, что меня поддержали в профессиональном сообществе, в моем собственном коллективе, а также в «Совете матерей ВАО», — отметила Елена Кац. — Также поддержку мне оказали участники предварительного голосования партии «Единая Россия». Это большая честь и огромная ответственность. Своей главной задачей в случае победы считаю работу по улучшению качества жизни в районах востока Москвы, дальнейшему развитию здравоохранения, образования, социальной сферы.

Елена Кац с 2017 года является депутатом Совета депутатов муниципального округа Вешняки, работает в комиссии по развитию территории и инфраструктуры. На востоке Москвы она известна своими инициативами в сфере благоустройства, расширения досуговых возможностей для жителей, общественного контроля за капитальным ремонтом многоквартирных домов.