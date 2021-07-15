Эксперты рассказали, что туристам нужно знать об отдыхе на российских курортах

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Обязательная вакцинация для туристов вводится на курортах Краснодарского края с 1 августа. Помимо этого, направления, в разы вырос интерес россиян к Абхазии и Крыму. Эксперты рассказали что нужно знать путешественникам о новых правилах отдыха у моря.

Краснодарский край

Кубанские власти обязали туристов, независимо от времени их пребывания на территории региона, делать прививки от коронавируса. Как эту новость восприняли граждане, сообщил председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Законодательного собрания Краснодарского края, директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

— У некоторых людей сложилось однобокое представление о том, что в стране сложился некий сталинский режим, заставляющий граждан делать прививки от COVID-19. Однако в данном случае речь идет не об обязательной вакцинации, так как, согласно постановлению губернатора региона, существует альтернатива, — пояснил Александр Джеус.

То есть, в Краснодарском крае будут действовать несколько правил. Так, те, кто не успел привиться до поездки, могут сделать это непосредственно во время отдыха. Пройти вакцинацию будут предлагать туристам при заселении.

Кроме того, с 1 по 31 июля на территории края граждане должны иметь при себе один из следующих документов: сертификат или медицинский документ, свидетельствующие о перенесенном заболевании (со дня выздоровления должно пройти не больше шести месяцев); отрицательный результат ПЦР-теста, который был получен не позднее, чем за три дня до заселения в отель; сертификат о вакцинации либо справка о том, что был пройден ее первый этап.

Несовершеннолетние граждане должны предоставлять отрицательные ПЦР-тесты или документы о том, что они перенесли COVID-19. Как подчеркнул Александр Джеус новые меры не сказались на интересе граждан к отдыху на территории Краснодарского края.

Крым

В этом регионе в связи с пандемией введены ограничения на проведение дискотек. Они также коснулись кальянных и других увеселительных заведений. По словам заместителя председателя комитета по туризму, курортам и спорту Республики Крым Ильи Донченко, инфраструктура региона готова к приему гостей.

— Как и в Краснодарском крае, у нас возникали проблемы, связанные с непогодой, а именно ливнями и потоками воды. Это доставило некоторые неудобства. Однако во время Всекрымского субботника местные жители начали приводить все в порядок. Ялта, например, уже готова принимать туристов, — пояснил Илья Донченко.

Он также добавил, что интерес россиян к курортам Крымского края в некоторой мере подогрел туристический кешбэк.

Абхазия

Загрузка отелей и гостиниц в этой стране в текущем сезоне возросла на 90-100 процентов. Как подчеркнула президент НП «Абхазский союз туризма» Анна Калягина, это вполне ожидаемо.

— То, что будет такой наплыв, было понятно еще в начале весны. Бронирование гораздо больше обычного превышало спрос. Понятно, что не у каждого есть возможность вылететь в Турцию, — пояснила эксперт.

При этом она добавила, что ограничений из-за COVID в стране нет, отмечает ФАН.