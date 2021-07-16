Правила поступления в вузы предложили скорректировать в России

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Министерство науки и высшего образования России выступило с предложением изменить правила приема абитуриентов в высшие учебные заведения. Поступающим предлагается самим выбирать, по результатам каких экзаменов их будут зачислять в вузы.

Так, будущий студент имеет возможность выбрать тот экзамен, результат которого будет засчитываться комиссией при приеме. К примеру, это может быть непосредственно ЕГЭ или общеобразовательный вступительный экзамен, организованный вузом, а также вступительное испытание, проводимое на базе профессионального образования. В итоге результатом вступительного испытания могут засчитать самый высокий из тех, что имеются в наличии у абитуриента.

Специалисты Минобрнауки РФ также предлагают увеличить сроки основного этапа зачисления будущих первокурсников. Его могут продлить с 3 по 9 августа, отмечает ОТР. Помимо этого, в ведомстве считают, что можно скорректировать условия подачи документов с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн». Предлагается разрешить абитуриентам предъявлять не сам документ об образовании, а лишь информацию о нем.