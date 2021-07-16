Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Правила поступления в вузы предложили скорректировать в России

Елена Фролова

Общество
Правила поступления в вузы предложили скорректировать в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Министерство науки и высшего образования России выступило с предложением изменить правила приема абитуриентов в высшие учебные заведения. Поступающим предлагается самим выбирать, по результатам каких экзаменов их будут зачислять в вузы.

Так, будущий студент имеет возможность выбрать тот экзамен, результат которого будет засчитываться комиссией при приеме. К примеру, это может быть непосредственно ЕГЭ или общеобразовательный вступительный экзамен, организованный вузом, а также вступительное испытание, проводимое на базе профессионального образования. В итоге результатом вступительного испытания могут засчитать самый высокий из тех, что имеются в наличии у абитуриента.

Специалисты Минобрнауки РФ также предлагают увеличить сроки основного этапа зачисления будущих первокурсников. Его могут продлить с 3 по 9 августа, отмечает ОТР. Помимо этого, в ведомстве считают, что можно скорректировать условия подачи документов с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн». Предлагается разрешить абитуриентам предъявлять не сам документ об образовании, а лишь информацию о нем.

Читайте также:
образованиеМинобрнаукиэкзамен
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте