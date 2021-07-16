Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, что ждет знаки зодиака во второй половине июля
Вторая половина июля должна помочь многим знакам зодиака наверстать упущенное. Об этом рассказал победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.
Овны в июле будут по кусочкам ловить радостные моменты или сразу все сполна получат во второй половине месяца. Сюрпризы наполнят представителей этого знака зодиака позитивом.
Тельцам рекомендуется экспериментировать в различных областях. При этом затишье в личной жизни Тельцов свидетельствует о грядущей буре, считает экстрасенс.
Близнецы в июле должны избавиться от накопившейся усталости. В личной и рабочей сфере их ожидают буря эмоций и успех.
Ракам стоит обратить внимание на близких. Период непонимания с родными стоит спокойно переждать, готовясь к новым эмоциям и приключениям.
Львам рекомендуется остановиться в своей борьбе за справедливость, так как июль не любит выяснения отношений. Энергию лучше направить на заботу о близких и ожидание перемен.
При этом Девы в июле будут радоваться почти каждому дню. Представителям данного знака зодиака стоить быть благодарными вселенной. Мехди Вафа уточнил, что в конце месяца Дев будет ждать улучшение финансового положения.
Весам стоит ориентироваться на свой внутренний баланс, который поможет им преодолеть негатив в окружении. Экстрасенс советует сконцентрироваться на решении домашних вопросов. Кроме того, Весы должны быть готовы к сложному выбору в конце месяца.
Скорпионам важно перенимать от окружающих в июле только позитивные эмоции и отдавать себя творчеству.
А Стрельцам нужно взять себя в руки и начать действовать, оставив в прошлом свои страхи.
Окружить заботой близких рекомендуется Козерогам. Их может ожидать успех, если они будут делиться с окружающими своими духовными ценностями.
При этом Водолеи в июле могут не бояться и смело с надеждами и импровизацией идти в будущее, которое готовят для них звезды.
Рыбы не должны переживать за свою отстраненность, считает экстрасенс. Он отметил, что представителей данного знака зодиака будут ожидать добрые события и сюрпризы, пишет StarHit.
Вафа также рассказал, представители каких пяти знаков зодиака среди мужчин отличаются излишней привередливостью не только к избранницам, но и к окружающим. Кроме того, Вафа сообщал, какие отцы выходят из разных знаков зодиака. Экстрасенс также назвал пять самых невыносимых бывших по знаку зодиака и пять самых жестоких знаков.