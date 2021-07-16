Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, что ждет знаки зодиака во второй половине июля

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Вторая половина июля должна помочь многим знакам зодиака наверстать упущенное. Об этом рассказал победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

Овны в июле будут по кусочкам ловить радостные моменты или сразу все сполна получат во второй половине месяца. Сюрпризы наполнят представителей этого знака зодиака позитивом.

Тельцам рекомендуется экспериментировать в различных областях. При этом затишье в личной жизни Тельцов свидетельствует о грядущей буре, считает экстрасенс.

Близнецы в июле должны избавиться от накопившейся усталости. В личной и рабочей сфере их ожидают буря эмоций и успех.

Ракам стоит обратить внимание на близких. Период непонимания с родными стоит спокойно переждать, готовясь к новым эмоциям и приключениям.

Львам рекомендуется остановиться в своей борьбе за справедливость, так как июль не любит выяснения отношений. Энергию лучше направить на заботу о близких и ожидание перемен.

При этом Девы в июле будут радоваться почти каждому дню. Представителям данного знака зодиака стоить быть благодарными вселенной. Мехди Вафа уточнил, что в конце месяца Дев будет ждать улучшение финансового положения.

Весам стоит ориентироваться на свой внутренний баланс, который поможет им преодолеть негатив в окружении. Экстрасенс советует сконцентрироваться на решении домашних вопросов. Кроме того, Весы должны быть готовы к сложному выбору в конце месяца.

Скорпионам важно перенимать от окружающих в июле только позитивные эмоции и отдавать себя творчеству.

А Стрельцам нужно взять себя в руки и начать действовать, оставив в прошлом свои страхи.

Окружить заботой близких рекомендуется Козерогам. Их может ожидать успех, если они будут делиться с окружающими своими духовными ценностями.

При этом Водолеи в июле могут не бояться и смело с надеждами и импровизацией идти в будущее, которое готовят для них звезды.

Рыбы не должны переживать за свою отстраненность, считает экстрасенс. Он отметил, что представителей данного знака зодиака будут ожидать добрые события и сюрпризы, пишет StarHit.

Вафа также рассказал, представители каких пяти знаков зодиака среди мужчин отличаются излишней привередливостью не только к избранницам, но и к окружающим. Кроме того, Вафа сообщал, какие отцы выходят из разных знаков зодиака. Экстрасенс также назвал пять самых невыносимых бывших по знаку зодиака и пять самых жестоких знаков.