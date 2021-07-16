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Мать сбившей троих детей на западе Москвы девушки отказалась комментировать ситуацию

Илья Ашуров

Происшествия
Мать сбившей троих детей на западе Москвы девушки отказалась комментировать ситуацию
Фото: Пресс-служба ГИБДД
Россия, Москва, улица Авиаторов, 2 Карта всех событий

Мать девушки, которая сбила троих детей на западе столицы, в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила, что автомобиль Mazda принадлежит ей. Однако от дальнейших комментариев она отказалась.

— Комментировать не буду, — заявила женщина, сразу же бросив трубку.

На улице Авиаторов в районе дома 2 автомобиль Mazda под управлением девушки сбил троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Всех троих детей в возрасте 9 месяцев, 4 и 5 лет доставили в больницу.

В Сети появились кадры с моментом происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

За рулем находилась 19-летняя девушка. Она получила водительские права в 2020 году.

По предварительным данным, в результате ДТП дети получили различные травмы.

Мальчик 5 лет — перелом основания черепа. Он находится в коме. Его транспортирует вертолет ЦЭМП в медучреждение.

Второй мальчик, которому 4 года, — перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму. Его забрал автомобиль бригады скорой медицинской помощи.

Мальчика 9 месяцев также забрал автомобиль бригады скорой медицинской помощи. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

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