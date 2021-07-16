Мать сбившей троих детей на западе Москвы девушки отказалась комментировать ситуацию
Мать девушки, которая сбила троих детей на западе столицы, в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила, что автомобиль Mazda принадлежит ей. Однако от дальнейших комментариев она отказалась.
— Комментировать не буду, — заявила женщина, сразу же бросив трубку.
На улице Авиаторов в районе дома 2 автомобиль Mazda под управлением девушки сбил троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Всех троих детей в возрасте 9 месяцев, 4 и 5 лет доставили в больницу.
В Сети появились кадры с моментом происшествия. На них видно, как взрослые с детьми начинают переходить двухполосную дорогу. Следующий по ближней к тротуару полосе автомобиль останавливается, чтобы их пропустить. Как только пешеходы минуют половину дороги, в них врезается машина, которая едет по дальней полосе движения.
За рулем находилась 19-летняя девушка. Она получила водительские права в 2020 году.
По предварительным данным, в результате ДТП дети получили различные травмы.
Мальчик 5 лет — перелом основания черепа. Он находится в коме. Его транспортирует вертолет ЦЭМП в медучреждение.
Второй мальчик, которому 4 года, — перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму. Его забрал автомобиль бригады скорой медицинской помощи.
Мальчика 9 месяцев также забрал автомобиль бригады скорой медицинской помощи. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.