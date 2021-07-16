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Вассерман призвал увеличить мощности новой детской поликлиники в Измайлове

Павел Гриднев

Общество
Вассерман призвал увеличить мощности новой детской поликлиники в Измайлове
Фото: Алена Куренова

В проект строительства будущего медицинского учреждения надо внести изменения и расширить масштабы здания. Об этом сообщил журналистам эрудит Анатолий Вассерман.

Он подчеркнул, что с введением новых домов по программе реновации на востоке Москвы количество посещений поликлиники увеличится. Больший наплыв посетителей целесообразно учитывать еще на этапе проектирования.

— Следует внести изменения в проект и постараться обеспечить скорейшее строительство новой детской поликлиники большей мощности — до 580 посещений в смену, — отметил Вассерман. Он также добавил, что предполагаемая дата начала стройки не решит существующих задач.

— В районе Измайлово запланирован ввод новой детской поликлиники, но жители остро нуждаются в ней уже сейчас, — подчеркнул аналитик.

С Вассерманом согласился главврач ДГП № 122 Александр Брагин. Медик сообщил, что строительство поликлиники нового образца запланировано на конец 2028 года.

— Район развивается, первые дома по реновации уже построены. Мы ждем прироста детского населения. Нам бы хотелось рассмотреть возможность ускоренного введения поликлиники в строй, — сказал медик.

Анатолий Вассерман пообещал подготовить письмо столичным властям с просьбами жителей и приложить необходимую документацию для рассмотрения этого вопроса.

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