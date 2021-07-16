Жителям Подмосковья рассказали, как быть, если нет сведений о доходах супруга

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Сведения о доходах своих супругов по программе декларационной кампании не смогли предоставить некоторые служащие Московской области. В подобных случаях важно знать, как поступать в такой ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Подобная ситуация может возникнуть, если местонахождение одного из супругов неизвестно или когда человек отказывается предоставить данную информацию на почве личных неприязненных отношений.

В подобных ситуациях необходимо обратиться за помощью в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Для этого нужно подать заявление о том, что по объективным причинам не представляется возможным предъявить данные о доходах мужа или жены.

Документ можно подкрепить выпиской из домовой книги о факте раздельного проживания, а также другими справками и свидетельствами, которые подтверждают бракоразводный процесс. Нежелание супругов предоставлять информацию о своих доходах не является уважительной причиной, поэтому служащий должен сообщить об этом в письменном виде в подразделение кадровой службы, отмечает РИАМО.