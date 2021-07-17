Свыше 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В ночь на субботу, 17 июля, в аэропортах столичного авиаузла был отменен и задержан в общей сложности 41 рейс.

В Домодедове два рейса отменили и 20 задержали. В Шереметьеве пять рейсов отменены, еще семь задерживаются. В аэропорту Внуково отменили пять рейсов и задержали два.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

15 июля в Роспотребнадзоре рассказали, что пассажиры могут отказаться от полета и вернуть деньги за невозвратные билеты при задержке рейса. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, поэтому перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета.