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Баженов: Образование должно отвечать запросам реального сектора экономики

Павел Гриднев

Общество
Баженов: Образование должно отвечать запросам реального сектора экономики
Фото: Максим Манюров

Во Всемирный день навыков молодежи журналист Тимофей Баженов предложил доступные варианты учебы в вузах и средних специальных заведениях.

Тимофей Баженов считает, что стране нужны профессионалы в различных областях деятельности.

— Получить подходящий вид образования помогут беспроцентные образовательные кредиты. Будущим педагогам, врачам и инженерам банки могли бы выдавать беспроцентные ссуды с первой выплатой через пять лет. Желающим получить рабочую профессию следует давать льготные кредиты. Дистанционное образование в вузах должно быть вовсе бесплатным, — заявил журналист.

Лидер общественного движения уверен, что качественное образование должно быть доступно всем россиянам.

— От того, какой вклад мы сделаем в подрастающее поколение сегодня, зависит наше будущее. Профессиональная подготовка и трудоустройство молодых специалистов должны стать приоритетами для современного общества, — заключил Баженов.

подготовкамолодежьнавыки и умения
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