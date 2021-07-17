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Петра Мамонова похоронили в подмосковном городе Верея

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Петра Мамонова похоронили в подмосковном городе Верея
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музыканта и актера Петра Мамонова похоронили на Центральном кладбище в городе Верея в Подмосковье. Церемония прощания с артистом состоялась в Донском монастыре утром в субботу, 17 июля.

Петр Мамонов заболел коронавирусом, врачи подключили его к аппарату ИВЛ, и он находился в состоянии искусственной комы. Актер и музыкант скончался 15 июля в возрасте 70 лет.

Проститься с артистом пришли не только его близкие и коллеги, но и поклонники, местные жители. После окончания церемонии они около получаса стояли у могилы, провожая Мамонова.

— Спасибо, что проводили его, — приводит РИА Новости слова жены артиста Ольги Мамоновой.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В 1984 году он основал коллектив «Звуки Му» и с тех пор являлся его бессменным лидером. Помимо музыки, артист известен по ролям в кино, в том числе в фильмах режиссера Павла Лунгина «Остров» и «Царь».

«Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из его жизни, которые оказали большое влияние на весь творческий мир.

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