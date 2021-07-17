«Зенит» завоевал Суперкубок России, разгромив московский «Локомотив»

Фото: ФК «Зенит» в Twitter

Футболисты петербургского «Зенита» разгромили команду московского «Локомотив», победа принесла им Суперкубок России — 2021. Игра прошла в субботу, 17 июля, в Калининграде.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу петербургской команды. На 27-й минуте мяч в ворота забил Далер Кузяев, на 53-й минуте отличился Сердар Азмун, на 83-й — Александр Ерохин.

Сине-бело-голубые завоевали Суперкубок страны в шестой раз за историю своего существования. В частности, они становились победителями турнира в прошлом году.

До этого спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал «ВМ», что увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу назрело после того, как команда не показала хорошей игры на Евро-2020.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Российский футбольный союз (РФС) принял решение о расторжении контракта совместно с бывшим тренером. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.