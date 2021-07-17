Астрологи дали прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля

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На предстоящей неделе с 19 по 25 июля у многих знаков зодиака усилятся интуиция, эмоциональность и сексуальное влечение. Об этом рассказал астролог Сергей Седашев.

По его словам, Овны в ближайшие дни должны следовать своему плану. В противном случае данный знак зодиака должен быть готов к совершению ошибок и неучтенным нюансам в рабочих делах.

Тельцы на предстоящей неделе будут извлекать выгоду и заключать полезные сделки. Обсуждение проблем с окружающими приведет к благоприятным последствиям.

Спокойная и позитивная неделя ожидает Близнецов. Они могут отдать себя любовной сфере, спорту или творческой деятельности, в частности танцам.

Ракам предстоит в течение недели много думать и анализировать. Астролог советует прислушиваться данному знаку зодиака к разуму и эмоциям. По его мнению, это поможет Ракам сделать правильный выбор.

Вспышки гнева и злость будут преследовать Львов в ближайшие дни. Однако раздражительность пойдет на спад, если посвятить себя избавлению от конфликтов прошлого, считает эксперт.

Сконцентрированные Девы будут четко выполнять поставленные задачи, поэтому их ждет благоприятная неделя. Им рекомендуют завершать небольшие личные дела и рабочие проекты.

Весы должны быть готовы к не самой удачной неделе. У данного знака зодиака могут возникнуть проблемы в общении с окружающими из-за недопонимания.

Насыщенная неделя ожидает Скорпионов. Они смогут четко решать жизненные проблемы, если будут полагаться на свой ум и объективность.

Позитив также ожидает Стрельцов. Они смогут направить свою энергию на решение рабочих вопросов или на занятия спортом, которые давно откладывались.

Козероги в ближайшие дни будут анализировать свое прошлое и делать выводы. Данному знаку зодиака советуют следовать ранее намеченным планам, чтобы избежать негативных последствий.

Подавленность может настигнуть Водолеев на предстоящей неделе. Уйти от вспышек гнева и раздражительности поможет принципиальность в общении с окружающими.

Положительные события случатся в скором времени с Рыбами. Они будут легко ладить с новыми людьми и со своими близкими. Их будет окружать ощущение гармонии, если представители данного знака зодиака будут соблюдать договоренности.

В свою очередь, победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа также рассказал, представители каких пяти знаков зодиака среди мужчин отличаются излишней привередливостью не только к избранницам, но и к окружающим. Кроме того, Вафа сообщал, какие отцы выходят из разных знаков зодиака. Экстрасенс также назвал пять самых невыносимых бывших по знаку зодиака и пять самых жестоких знаков.