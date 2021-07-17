На Каннском кинофестивале назвали лучший фильм

кадр из фильма «Титан»

Картина французского режиссера Джулии Дюкорно «Титан» получила «Золотую пальмовую ветвь». Об этом в субботу, 17 июля, объявило международное жюри фестиваля.

Церемония награждения победителей проходит в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт. Награду вручила актриса Шэрон Стоун и президент жюри режиссер и актер Спайк Ли.

Приз за лучший сценарий получил японский режиссер Рюсукэ Хамагути за ленту «Сядь за руль моей машины». Французского постановщика Леоса Каракса признали лучшим режиссером за фильм «Аннетт».

Российский фильм получил приз «Особый взгляд» в Каннах. Картина режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» рассказывает о событиях в городе Мизуре в Северной Осетии, куда мужчина перевез свою семью после трагических событий.