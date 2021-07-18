Юрист предупредила о грозящих лишением наследства ошибках

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Заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская назвала ошибки, совершение которых грозит лишением наследства.

Она отметила, что зачастую незнание законодательства и нежелание обратиться за консультацией к юристу или нотариусу приводит к потере доли наследства, потому что законом предусмотрено понятие обязательной доли. Поэтому не следует тратить время на поиски информации, а нужно сразу обратиться в нотариальную контору, посоветовала юрист.

Вторая распространенная ошибка — это пропуск полугодового срока на вступление в наследство, чаще всего — по неуважительным причинам, отметила Петропольская. Многие считают, что к нотариусу можно прийти уже по истечении этого срока, но это не так, поскольку закон строго регулирует сроки.

Еще наследникам необходимо помнить, что в случае недостойного отношения к наследодателю при жизни, например, оскорблений, угроз или морального давления, наследство может быть оспорено в суде и распределено между другими претендентами, предупредила юрист в беседе с агентством «Прайм».