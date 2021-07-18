Сергей Собянин: Вакцина работает даже против новых штаммов коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Отечественная вакцина защищает и от новых штаммов COVID-19. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он рассказал, что в интернете много недостоверной информации, но власти города видят историю болезни каждого пациента.

— Мы работаем с большими данными, с официальными данными. Видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных. Это не просто какие-то рассуждения. Мы точно — до последнего человека, до последней цифры — знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько тяжело, были ли госпитализированы, — объяснил мэр.

Именно из-за точных данных можно заявить, что вакцинация помогает против индийского штамма коронавируса, с которым Москва сейчас имеет дело.

В этот же день Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в столице уменьшилась вдвое по сравнению с пиком. Ситуация с коронавирусом в городе остается сложной, но с каждой неделей новых случаев заболевания становится меньше.