Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин: Вакцина работает даже против новых штаммов коронавируса

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин: Вакцина работает даже против новых штаммов коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Отечественная вакцина защищает и от новых штаммов COVID-19. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он рассказал, что в интернете много недостоверной информации, но власти города видят историю болезни каждого пациента.

— Мы работаем с большими данными, с официальными данными. Видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных. Это не просто какие-то рассуждения. Мы точно — до последнего человека, до последней цифры — знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько тяжело, были ли госпитализированы, — объяснил мэр.

Именно из-за точных данных можно заявить, что вакцинация помогает против индийского штамма коронавируса, с которым Москва сейчас имеет дело.

В этот же день Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в столице уменьшилась вдвое по сравнению с пиком. Ситуация с коронавирусом в городе остается сложной, но с каждой неделей новых случаев заболевания становится меньше.

Читайте также:
новый штаммкоронавирусСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте