Локальные ливни с грозой ожидаются вечером в Москве 18 июля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Синоптики прогнозируют, что с 17:00 до 21:00 в воскресенье, 18 июля, в Москве ожидаются ливни с грозой и порывами ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Москвичам рекомендуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них свои транспортные средства.

Синоптики добавляют, что в Москве стоит жаркая, душная погода с выраженным дефицитом кислорода в приземном слое воздуха. Она оказывает негативное влияние на здоровье людей всех возрастных групп. Даже здоровые и молодые люди при аномальной жаре чувствуют общее недомогание, упадок сил, разбитость, снижение умственной работоспособности.

В начале следующей недели в Центральной России ожидаются похолодание, ливни и грозы.

В середине предстоящей недели в Москве температура воздуха достигнет плюс 20–25 градусов, что будет ощущаться как «аномальный холод». Во вторник, 20 июля, с наступлением холодного фронта ожидаются кратковременные дожди, температура — плюс 26–28 градусов. Начиная со среды температура возвращается к своей норме в диапазоне от плюс 20–25 градусов, но ощущаться это будет как обвал небывалого холода. То есть будет казаться, будто воздушные массы пришли с полюса, потому что изменение погоды ожидается резкое, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.