Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики пообещали жаркую погоду с дождями в Москве 18 июля

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали жаркую погоду с дождями в Москве 18 июля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В воскресенье, 18 июля, столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидается переменная облачность, пройдут локальные дожди, возможны грозы.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 30–32 градуса. В Подмосковье температура воздуха ожидается 28–33 градуса тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 метров в секунду, его порывы могут достигать 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе жаркая, душная погода с выраженным дефицитом кислорода в приземном слое воздуха оказывает негативное влияние на здоровье людей всех возрастных групп. Даже здоровые и молодые люди при аномальной жаре чувствуют общее недомогание, упадок сил, разбитость, снижение умственной работоспособности. Гораздо тяжелее приходится лицам с различными заболеваниями, особенно с повышенным или пониженным артериальным давлением, нейроциркуляторной дистонией, эндокринными нарушениями, ослабленным после перенесенных острых заболеваний с явлениями кислородной недостаточности, так как у них снижен адаптационный потенциал.

Без необходимости не стоит находиться на открытом солнце с 12 до 17 часов, так как увеличивается риск солнечного удара и повреждения кожи. В еде лучше отдать предпочтение фруктам, овощам, пить воду в течение дня до двух литров и небольшими порциями, чай с травами или зеленый. Необходимо посоветоваться с врачом, какие лекарства первой помощи при хронических заболеваниях нужно всегда иметь при себе. Водные процедуры по возможности следует проводить чаще — они быстро снимают усталость и улучшают самочувствие.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в начале следующей недели в Центральной России ожидаются похолодание,ливни и грозы.

Читайте также:
жарапрогноз погодыдождь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте