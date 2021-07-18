Синоптики пообещали жаркую погоду с дождями в Москве 18 июля

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В воскресенье, 18 июля, столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидается переменная облачность, пройдут локальные дожди, возможны грозы.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 30–32 градуса. В Подмосковье температура воздуха ожидается 28–33 градуса тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 метров в секунду, его порывы могут достигать 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе жаркая, душная погода с выраженным дефицитом кислорода в приземном слое воздуха оказывает негативное влияние на здоровье людей всех возрастных групп. Даже здоровые и молодые люди при аномальной жаре чувствуют общее недомогание, упадок сил, разбитость, снижение умственной работоспособности. Гораздо тяжелее приходится лицам с различными заболеваниями, особенно с повышенным или пониженным артериальным давлением, нейроциркуляторной дистонией, эндокринными нарушениями, ослабленным после перенесенных острых заболеваний с явлениями кислородной недостаточности, так как у них снижен адаптационный потенциал.

Без необходимости не стоит находиться на открытом солнце с 12 до 17 часов, так как увеличивается риск солнечного удара и повреждения кожи. В еде лучше отдать предпочтение фруктам, овощам, пить воду в течение дня до двух литров и небольшими порциями, чай с травами или зеленый. Необходимо посоветоваться с врачом, какие лекарства первой помощи при хронических заболеваниях нужно всегда иметь при себе. Водные процедуры по возможности следует проводить чаще — они быстро снимают усталость и улучшают самочувствие.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в начале следующей недели в Центральной России ожидаются похолодание,ливни и грозы.