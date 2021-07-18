ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Красноказарменной улице в Москве

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красноказарменная 10 Карта всех событий

Пять машин столкнулись на юго-востоке столицы. Об этом в воскресенье, 18 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Красноказарменная улица, дом 10. В аварии никто не пострадал.

В результате случившегося были перекрыты две полосы движения на улице, а также два трамвайных пути. Спустя некоторое время движение общественного наземного транспорта было полностью восстановлено.

До этого «ВМ» писала, что ДТП с участием автобуса и автомобиля Mercedes произошло в столичном районе Хамовники. Авария случилась по адресу Саввинская набережная, дом 19, строение 15. На момент случившегося в автобусе не было пассажиров. В результате аварии пострадал водитель транспортного средства. После столкновения автобус выехал на тротуар.

Также 18 июля два автомобиля столкнулись на 45-м километре МКАД. ДТП случилось на внутренней стороне дороги. В результате были перекрыты три полосы движения. В аварии пострадали два человека, среди которых один ребенок.