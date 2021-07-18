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Движение на Бутовской линии метро приостановили из-за проверки поезда

Полина Долганова

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Движение на Бутовской линии метро приостановили из-за проверки поезда
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Движение поездов на Бутовской линии метро приостановили по причине проверки одного из составов. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время поезда не ходят от станции «Битцевский парк» до «Бульвара Адмирала Ушакова».

В обратном направлении составы отправляются с увеличенным интервалом.

До этого «ВМ» писала, что движение поездов на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД в сторону столицы было затруднено из-за человека, который стоял на путях. Он находился между станциями Павшино и Тушинская.

Также стало известно, что из-за укладки пути на участке Москва-Бутырская — Бескудниково в расписании поездов первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), Савеловского направления МЖД и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево произойдут изменения.

Кроме того, движение поездов на участке Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями «Спортивная» и «Тропарево» было временно прекращено с субботы, 17 июля. Закрытие участка красной ветки метро связано со строительством пересадки на Большой кольцевой линии. Ограничение будет действовать до 8 августа.

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