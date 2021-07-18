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Тихановская собирается встретиться с Байденом и Блинкеном в Вашингтоне

Юлия Курганова

В мире
Тихановская собирается встретиться с Байденом и Блинкеном в Вашингтоне
Фото: twitter/Tsihanouskaya

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует в ходе своей поездки в Вашингтон встретиться с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном.

— Планируется, но пока не могу подтвердить, — сказала она в воскресенье, 18 июля, отвечая на вопрос журналиста во время встречи с представителями белорусской диаспоры в Вашингтоне.

Позднее один из собравшихся решил уточнить, какого уровня встречи ожидаются.

— Высший уровень, — заявила Тихановская.

Она прилетела в США ранее в воскресенье. Встреча с представителями белорусской диаспоры проходила на Фридом-плаза в центре Вашингтона. Участие в мероприятии приняли несколько сотен выходцев из Белоруссии, передает ТАСС.

В Telegram-канале Тихановской ранее сообщалось, что на 19 июля у нее запланированы встречи на высоком уровне в Госдепартаменте, а на 20 июля — в Белом доме. Также она собирается встретиться с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр и американскими законодателями.

Тихановская ожидает, что США смогут взять на себя роль посредника в переговорах оппозиции и власти Белоруссии. Также она планирует обсуждать в Вашингтоне поддержку гражданского общества в стране.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

Позже дополнительные санкции ввели из-за самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая. Он экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Протасевич находился в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы. 25 июня Следком Белоруссии подтвердил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест.

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