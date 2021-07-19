Синоптик предупредил жителей Центральной России о похолодании

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Температура опустится ниже климатической нормы в Центральной России к четвергу, 22 июля, ее значения составят плюс 17-20 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Меняется режим погоды, циркуляция меняется и режим погоды в центре Европейской России. Температура в понедельник, 19 июля, будет не выше плюс 30 градусов, максимальное значение — 27-29. Впервые за долгое время звучит в прогнозах такая характеристика, как облачно. И в понедельник, и во вторник, 19-20 июля, будут дожди, — рассказал он.

Синоптик уточнил, что во вторник температура понизится до плюс 26-27 градусов, но эти показатели все еще выше нормы примерно на четыре градуса. А в среду, 21 июня, температурный воздуха будет 23-25 градусов тепла, а с четверга уже — плюс 17-20 градусов, передает РИА Новости.

Москвичей предупредили о грозе и ливнях в понедельник, 19 июля. В столице на следующей неделе ожидается плюс 20–25 градусов.