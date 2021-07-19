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Стали известны подробности о мужчине и женщине, выпавших из окна в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Стали известны подробности о мужчине и женщине, выпавших из окна в Москве
Фото: mos.ru
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды Карта всех событий

СМИ узнали, что 40-летний гражданин Украины выбросил возлюбленную из окна квартиры в Москве вечером в воскресенье, 18 июля, а потом сам выпал с 15-го этажа. Стали известны личности погибших.

Трагедия произошла на улице Борисовские Пруды.

Выяснилось, что Дмитрий Титаренко заехал к экс-возлюбленной, чтобы забрать свои вещи. Но между ним и 32-летней Юлией Кузьминой начался конфликт, который слышали местные жильцы, сообщает РЕН ТВ.

На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина толкнул девушку с высоты 15-го этажа, пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Вечером 18 июля сообщалось, что мужчина и женщина выпали из окна многоэтажного жилого здания в столице и разбились насмерть.

Также девочка в возрасте шести лет погибла после падения из окна пятого этажа жилого дома в Москве. Трагедия произошла утром 18 июля на улице Лестнева.

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