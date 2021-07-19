Юрист рассказал о схемах обмана при покупке автомобиля

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов рассказал о новых и устоявшихся схемах обмана клиентов при покупке автомобиля.

Он предупредил, что первым сигналом являются очень выгодные условия продажи, например, большие скидки, которые уменьшают прибыль продавца и цену относительно рынка. Эксперт напомнил, что все продавцы — это предприниматели, и если они не получат прибыль от покупателя, то значит, найдут ее при помощи других механизмов. К таким относится махинация с «трейд-ин», когда владелец получает скидку на новую машину, передав старую салону.

— Данный прием экономии является абсолютно законным, и добросовестные автосалоны также прибегают к данным механизмам. Однако нередки случаи, когда продавцы оформляют договор «трейд-ин», а после его оформления говорят вам: «извините, машины за оговоренную стоимость уже нет, есть такая же, но на миллион дороже», — рассказал Данилов.

После этого покупатель отказывается от сделки, но выясняется, что договор уже подписан, автомобиль принадлежит салону и вернуть его нельзя. Адвокат посоветовал заключать «трейд-ин» только после подписания основного договора, оба документа должны содержать ссылки друг на друга.

Еще одной уловкой эксперт назвал дополнительные соглашения на ненужные услуги. Так, приметой недобросовестной сделки является непонятный набор опций, которые предлагаются по договору, и дублирование их по основному договору и дополнительному соглашению.

Он порекомендовал в случае нарушения прав обращаться в суд и напомнил, что при подаче заявления в качестве физического лица истец освобожден от уплаты госпошлины, пишет агентство «Прайм».

Другой эксперт объяснил, какие запчасти опасно покупать на авторазборках. Блоки управления, рулевые рейки, сервоприводы вспомогательных элементов машины могут оказаться технически не совместимы с автомобилем.