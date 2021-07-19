Сергей Собянин выразил надежду на улучшение ситуации с COVID-19 в Москве в ближайшие недели

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется на улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве в ближайшие несколько недель. Об этом глава города заявил на открытии после реконструкции здания консультативно-диагностического центра № 6, филиала № 5 в Западном Дегунине.

По его словам, прошедшая неделя показала, что в Москве значительно снизилось количество выявленных больных с COVID-19. Кроме того, сократилось число госпитализаций.

— Я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе, — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

Столичные врачи вылечили 7665 пациентов с коронавирусом за последние сутки. Всего за время пандемии число выздоровевших москвичей составило 1 288 984.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе связано с тем, что жители столицы стали более ответственно относиться к мерам против распространения заболевания. Посещение массовых мест снижается не только из-за ограничений, но и потому, что люди стали вести себя осторожнее, рассказал мэр.