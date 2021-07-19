Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин выразил надежду на улучшение ситуации с COVID-19 в Москве в ближайшие недели

Полина Долганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин выразил надежду на улучшение ситуации с COVID-19 в Москве в ближайшие недели
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется на улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве в ближайшие несколько недель. Об этом глава города заявил на открытии после реконструкции здания консультативно-диагностического центра № 6, филиала № 5 в Западном Дегунине.

По его словам, прошедшая неделя показала, что в Москве значительно снизилось количество выявленных больных с COVID-19. Кроме того, сократилось число госпитализаций.

— Я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе, — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

Столичные врачи вылечили 7665 пациентов с коронавирусом за последние сутки. Всего за время пандемии число выздоровевших москвичей составило 1 288 984.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе связано с тем, что жители столицы стали более ответственно относиться к мерам против распространения заболевания. Посещение массовых мест снижается не только из-за ограничений, но и потому, что люди стали вести себя осторожнее, рассказал мэр.

Читайте также:
коронавирусСергей Собянинстатистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Все мнения
О проекте