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Сергей Собянин открыл в Москве еще четыре поликлиники после реконструкции

Полина Долганова

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Сергей Собянин открыл в Москве еще четыре поликлиники после реконструкции
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
ул. Маршала Федоренко, 6Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции еще четыре поликлиники в столице.

По его словам, в процессе работ специалисты старались наилучшим образом благоустроить внешнюю отделку, внутреннее содержание и оборудование медицинских учреждений. Так, можно считать, что в Москве фактически появились четыре новые поликлиники, отметил Собянин в ходе посещения после комплексной реконструкции здания филиала № 5 консультативно-диагностического центра № 6 в районе Западное Дегунино.

— Уже десятки поликлиник вступают в работу после реконструкций. Четыре поликлиники одновременно. Поздравляю с новосельем, — сказал глава города.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой мэрии, 19 июля было открыто еще одно городское медучреждение — филиал № 3 городской поликлиники № 12 в Останкинском районе. Торжественное открытие проходило в онлайн-формате. К видеоконференции также подключились сотрудники еще двух обновленных поликлиник: филиал № 1 поликлиники № 52 и филиал № 2 поликлиники № 195.

Отмечается, что здание филиала № 5 консультативно-диагностического центра № 6 было построено практически заново. У поликлиники появился новый фасад, новые инженерные коммуникации, оконные блоки, лифты и многое другое. После реконструкции здание оборудовали более чем 3,6 тысячи единиц современной медицинской техники.

Территория рядом с филиалом была также благоустроена и озеленена, передает агентство городских новостей «Москва».

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