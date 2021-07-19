Жители Китая потребовали у ВОЗ провести расследование в биолаборатории США

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Более полумиллиона пользователей интернета в Китае подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), требуя провести проверку в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик для предотвращения будущих эпидемий. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщила китайская газета Global Times.

В открытом письме сказано, что специалисты ВОЗ должны обратить внимание на лаборатории, которые исследуют опасные вирусы или биохимическое оружие, чтобы можно было предотвратить возникновение эпидемий в будущем.

В частности, китайцы призвали проверить Институт по изучению инфекционных заболеваний Армии США на базе Форт-Детрик, так как там содержатся такие опасные вирусы, как Эбола, SARS, MERS и оспа.

— Осенью 2019 года в лаборатории произошла утечка до вспышки эпидемии COVID-19, однако подробную информацию США не разглашают под предлогом национальной безопасности, — говорится в письме.

Авторы письма подчеркнули, что Китай позволил специалистам ВОЗ посетить Уханьский институт вирусологии, а американская сторона отказалась открывать для проверки свою лабораторию.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 15 июля допустил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории. Он рассказал, что сам работал в лаборатории, поэтому ему известно, что в них «случаются инциденты». В связи с этим Гебрейесус не исключил вероятности искусственного происхождения COVID-19.

Комментируя версии происхождения COVID-19, доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов заявил, что большинство экспертов рассматривают в качестве основной версию естественного происхождения коронавирусной инфекции. Вместе с тем ученый подчеркнул, что поиск исходных вариантов продолжается.