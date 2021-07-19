«Баня и алкоголь»: Мурашко рассказал, что следует исключить после прививки от COVID-19

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Употребление алкоголя, поход в баню и ощутимые физические нагрузки в день вакцинации от коронавируса следует исключить. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Любая инъекция вызывает определенный дискомфорт, тем более, что мы вводим иммунобиологический препарат... Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такой лечебно-охранительный режим, — отметил министр в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24».

Поход в баню и употребление алкоголя также следует в этот день исключить, подчеркнул Мурашко.

Мурашко 16 июля рассказал, в каком случае необходимо обратиться к врачу после вакцинации. Если повышенная температура после инъекции держится более 24-36 часов, следует получить помощь от специалистов.

14 июля министр заявил, что вакцина не влияет на репродуктивную функцию Исследования подтверждают безопасность препарата, в том числе и для развития будущего ребенка.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации от коронавирусной инфекции в РФ. Теперь необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80–90 процентов.