Баженов: Для снижения риска онлайн-грабежей заведите отдельную банковскую карту

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Лидер общественного движения Тимофей Баженов рассказал о новой схеме телефонного и сетевого мошенничества. Он уточнил, что теперь злоумышленники присылают сообщения о якобы положенных выплатах за прививку от коронавируса.

— Мошенники очень четко отслеживают все информационные поводы, которые можно использовать для реализации преступных схем. С ростом числа вакцинированных в России клиенты банков стали все чаще получать уведомления о псевдоначислении денег за прививку, — заявил Тимофей Баженов.

Журналист отметил, что после перехода по ссылке из электронного письма и ввода персональных данных граждане лишаются крупных сумм.

— Одним из способов, который обезопасит накопления, может стать специальная банковская карта, созданная только для операций в интернете. На ней должна быть размещена минимальная сумма. Даже если мошенникам удастся ввести вас в заблуждение и завладеть данными этой карты, потеря небольшой суммы не нанесет серьезного ущерба бюджету, — считает Баженов.

Лидер общественного движения добавил, что ложная информация о перечислении призовых бонусов за прививку может прийти на электронную почту, в мессенджеры, социальные сети или СМС. Тимофей Баженов призвал к бдительности и крайней осторожности при подозрительных обещаниях финансовой выгоды. По его словам, особенно важно предупреждать о новых видах махинаций своих родственников старшего возраста.

Центробанк РФ ранее сообщил, что 47 процентов обманутых банковских клиентов составили люди старше 50 лет. Баженов призвал власти ужесточить наказание за онлайн-преступления в случаях, если речь идет об ограбленных пенсионерах.